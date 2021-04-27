Москва, , 01:38 — REGNUM Представители России и Австрии ведут переговоры о возобновлении регулярных авиаперелетов между государствами, заявил российский посол в Вене Дмитрий Любинский в интервью «Известиям».

"Переговоры на этот счет идут в предметном ключе», — заявил он.

По словам Любинского, Моква и Вена уже договорились о нерегулярных авиарейсах до конца октября 2021 года. Он отметил, что будут выполняться около 14 авиаперелетов еженедельно. Российский посол подчеркнул, что инициатором переговоров о возобновлении регулярного авиасообщения выступила австрийская сторона.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля канцлер Австрии Себастьян Курц выступил против дополнительных санкций Евросоюза в отношении России. По его мнению, в отношениях Брюсселя и Москвы необходима деэскалация.

Читайте ранее в этом сюжете: Канцлер Австрии высказался против дополнительных санкций ЕС в отношении РФ