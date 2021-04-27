Нью-Йорк, США, , 02:11 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США завершили торги 26 апреля разнонаправленно.

Так, к концу торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones понизился на 61,92 пункта (0,18%), до уровня 33 981,57 пункта. S&P 500 прибавил 9,13 пункта (0,22%), поднявшись до уровня 4189,30 пункта. Nasdaq к завершению дня подорожал на 121,97 пункта (0,87%), поднявшись до уровня 14 138,78 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подешевели на $0,08, до уровня $61,97 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 23 апреля — последнего рабочего дня недели — ростом. Больше других прибавил Nasdaq — 1,44%.

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