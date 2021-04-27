Нукуалофа, , 01:13 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в акватории Тихого океана у берегов островного государства Тонга, сообщает Геологическая служба США.

Сообщается, что эпицентр сейсмособытия располагался в 916 километрах к югу от города Нукуалофа. Глубина залегания очага подземных толчков составила 10 километров. По предварительным данным, пострадавших или разрушений не было. Угроза цунами не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля подземные толчки магнитудой 6,4 зафиксировали у берегов Королевства Тонга. Очаг сейсмособытия находился в 2020 километрах от Нукуалофы на глубине 234 километров. Пострадавших не было.

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