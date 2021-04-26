Вашингтон, 27 апреля, 2021, 01:11 — ИА Регнум. Американские штаты Калифорния и Нью-Йорк потеряют по одному месту в Палате представителей Конгресса США по итогам переписи в стране. Об этом 26 апреля сообщила газета The Wall Street Journal.

Конгресс США

В среднем население Соединенных Штатов выросло с 2010 по 2020 годы на 7,4%. В нескольких штатов, в основном южных, этот показатель оказался больше, а в ряде других — меньше.

Места в Палате представителей также потеряют Иллинойс, Мичиган, Огайо, Пенсильвания и Западная Вирджиния. Они достанутся Колорадо, Флориде, Монтане, Орегону и Северной Каролине.

Перераспределение избирательных округов начнется после августа 2021 года, когда в США опубликуют итоги переписи. Очередные выборы в Конгресс должны пройти в ноябре 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 апреля Палата представителей одобрила присвоение американской столице Вашингтону статуса штата США.