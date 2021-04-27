Анкара, , 03:01 — REGNUM Директор пентагона Джон Кирби на пресс-конференции 26 апреля подчеркнул, что заявление президента США Джо Байдена о событиях 1915 года не повлияет на военные отношения с Турцией. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Sabah.

«Нет, мы не ожидаем изменения в наших военных отношениях с Турцией. Турция является союзником по НАТО и является важным партнёром в регионе. Мы продолжаем развивать эти отношения в разных областях и вопросах. Мы не ожидаем, что заявление президента в эти выходные каким-либо образом повлияет на это», — отметил Кирби.

Кирби подчеркнул, что из-за заявления Байдена также не будет никаких изменений в их деятельности в Сирии, и что целью небольшого числа солдат в этой стране является борьба с ИГИЛ.