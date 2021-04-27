Сантьяго, , 02:12 — REGNUM Границы Чили из-за угрозы распространения COVID-19 останутся закрытыми ещё на 30 дней. Об этом министр здравоохранения Энрике Парис 26 апреля сообщил на пресс-конференции, которая транслировалась на странице ведомства в социальной сети Twitter.

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«Закрытие границ будет продлено на 30 дней. Хотя мы наблюдаем некоторые положительные сигналы, такие как снижение числа случаев заражения и небольшое снижение уровня занятости больничных мест, мы должны продолжать сохранять бдительность», — сказал министр.

В этот период въезд в Чили разрешён только для граждан страны и тех иностранных граждан, у которых есть вид на жительство. Но и они смогут въехать в страну лишь «в чрезвычайных и неотложных ситуациях».

Ранее Парис отмечал, что в 12 регионах страны зафиксировано снижение заболеваемости коронавирусной инфекции в течение семи дней подряд. Тем не менее он призвал жителей республики продолжать соблюдать режим самоизоляции.

Всего в Чили с начала пандемии выявлено 1 175 614 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Умерли 25 975 пациентов с COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, границы Чили закроют с 5 по 30 апреля из-за ситуации с COVID-19.

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