Анкара, , 03:00 — REGNUM В турецких СМИ 26 апреля отметили, что заявления президента США Джо Байдена о событиях 1915 года не имеют никакого смысла с точки зрения международного права. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Haber7.

«Это очень неудачное начало выстраиваниях отношений с Турцией. Он сделал глупый и необдуманный поступок», — заявил корреспондент турецкого агенства Haber7.

По его словам, Байден выплачивает долг армянскому лобби, которые работают в аппарате президента, и он передаёт ясный посыл тем, кто управляет Турцией. Он указал, что тем временем ненависть к США со временем резко возросла среди турецкого народа. И потому, что он использовал термин, такой как «геноцид», по словамне совсем соответствующий действительности.