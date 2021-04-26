Нижний Новгород, 27 апреля, 2021, 00:52 — ИА Регнум. Сормовский районный суд Нижнего Новгорода рассмотрел уголовное дело, возбужденное против двоих сотрудников Опытного конструкторского бюро машиностроения имени Африкантова, являющегося подразделением «Росатома». Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Откат

Обвинению удалось доказать, что подсудимые в период с декабря 2016 года по декабрь 2018 года, используя свое должностное положение лоббировали интересы одной коммерческой компании.

Суд признал их виновными в получении 5,2 млн рублей взятки и приговорил каждого из них к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и выплате 10,4 млн рублей штрафа.