Сингапур, , 00:46 — REGNUM В Сингапуре за прошедшие сутки выявили 45 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба минздрава страны.

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При этом всего один из них связан с распространением инфекции внутри страны, еще 43 инфицированных прибыли из-за границы. Также один из случаев заражения связан со вспышкой коронавируса нового типа в общежитии иностранных работников. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Сингапуре достигло 61 051.

В настоящее время в больницах страны получают лечение 109 пациентов с коронавирусной инфекцией. Врачи оценивают их состояние как стабильное. Отмечается, что ни одного пациента с COVID-19 не размещено в палате интенсивной терапии. Всего с начала пандемии в Сингапуре выздоровели 60 682 человека, еще 30 с болезнью не справились и скончались.