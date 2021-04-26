Пекин, , 23:58 — REGNUM В Китае введен в строй головной универсальный десантный корабль проекта Тип-075 «Хайнань», сообщают китайские СМИ.

В торжественной церемонии передачи корабля военным присутствовал председатель КНР Си Цзиньпин. Десантный вертолетоносец вошел в состав Южного флота ВМС НОАК, в зону ответственности которого входят Южно-Китайское море и Тонкийский залив.

В разной степени готовности на верфях Китая находятся еще два УДК этого типа. Всего программа строительства военного флота включает в себя создание восьми универсальных десантных кораблей, из них три будут относиться к проекту Тип-075, а еще пять УДК будут построено по модернизированному проекту Тип-076 с увеличенным водоизмещением.

Универсальный десантный корабль проекта Тип-075 длиной 235 метров имеет водоизмещение 36 тыс. тонн и способен развивать скорость до 23 узлов. УДК способен перевезти на расстояние до 10 тыс. морских миль 1,5 тыс. морских пехотинцев и не менее 70 единиц различной техники.

УДК Тип-075 должен нести на борту 28 транспортных и ударных вертолетов Z-8, Z-9, Z-18, Ка-28 или Ка-31.

Бортовое вооружение УДК состоит из 30-мм артустановок H/PJ-11 и зенитных ракет HHQ-10.

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