Рим, , 23:55 — REGNUM Сегодня, 26 апреля, «Лацио» принял на своем поле «Милан» в рамках 33-го тура чемпионата Италии. Встреча прошла на стадионе «Олимпико» в Риме и завершилась разгромной победой хозяев со счетом 3:0.

В составе «Лацио» голами отличились нападающий Чиро Иммобиле и полузащитник Хоакин Корреа, записавший на свой счет дубль.

Таким образом, «Милан» потерпел второе поражение подряд и выпал из зоны квалификации в Лигу чемпионов. На данный момент миланский клуб занимает на пятое место турнирной таблицы с 66 очками на счету. «Лацио» идет на шестой строчке с 61 очком.