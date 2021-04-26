Милан, Италия, , 23:52 — REGNUM Лидер «Лиги» Маттео Сальвини должен определиться, является ли его партия оппозиционной или все-таки входит в правящую коалицию, заявил в понедельник, 26 апреля, экс-премьер страны Джузеппе Конте.

26 апреля представители другой правой партии — оставшихся в оппозиции «Братьев Италии» зарегистрировали в парламенте страны законопроект об отмене комендантского часа. В партии считают сохранение данного ограничения при снятии целого ряда других странной формой лицемерия.

Сальвини, в свою очередь, уклончиво ответил на вопрос, чью позицию он поддерживает — правительства, частью которого является его партия и которое продлило комендантский час, или коллег по «правому флангу». Ранее он выступал за сокращение времени комендантского часа.

«Нельзя в одно и то же время сидеть на скамьях министров, чтобы получать все бонусы, и делать вид, что ты оппозиция, чтобы заработать на этом», — сказал Конте.

По данным на 26 апреля, в Италии умерли 119 539 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 301 (днем ранее — на 217). Число подтвержденных носителей выросло на 8444 (днем ранее — на 13 158). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 3 971 114 — более 6,5% населения страны. В настоящее время заражены 452 812 человек — на 8400 меньше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали 5 256 010 человек, что составляет 8,73% населения Италии.

С начала лета до второй половины октября 2020 года школы, транспорт и предприятия страны (за некоторыми исключениями) работали в обычном режиме, позже власти начали вновь вводить ограничения. Граждане обязаны носить маску во всех без исключения общественных местах, соблюдать правило санитарной дистанции. Резко ограничены развлекательные мероприятия, работа учреждений общественного питания, перемещение между регионами.

Правительство отвергало вероятность повторной остановки экономики на общенациональном уровне, однако предоставило властям регионов право вводить более жесткие ограничения (но не смягчать их). В ряде регионов и городов решения об ужесточении были приняты. В начале ноября 2020 года правительство поделило территорию страны на «красную», «оранжевую» и «желтую» зоны — дополнительные ограничения в каждом регионе принудительно вводятся в соответствии с эпидемиологической ситуацией. Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года.