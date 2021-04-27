Вашингтон, , 08:39 — REGNUM Санкции в отношении действующего и бывшего представителей правительства Гватемалы Фелипе Алехоса Лоренсаны и Густава Адольфа Алехоса Камбары ввел 26 апреля г осдепартамент США. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Лоренсану и Камбару подозревают в причастности к коррупционным схемам. Помимо них в списке уже находится бывший член Конгресса Делия Бак. Указанные лица, а также члены их семей, лишаются права посещать США.

Отмечается, что введенные по инициативе вице-президента США Камалы Харрис, данные санкции отвечают интересам граждан Гватемалы, которые стремятся побороть коррупцию.

Напомним, Лоренсано является действующим первым заместителем председателя Конгресса Гватемалы, а Камбара ранее возглавлял секретариат президента Республики.