Вашингтон, 27 апреля 2021, 08:39 — REGNUM Санкции в отношении действующего и бывшего представителей правительства Гватемалы Фелипе Алехоса Лоренсаны и Густава Адольфа Алехоса Камбары ввел 26 апреля госдепартамент США. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Лоренсану и Камбару подозревают в причастности к коррупционным схемам. Помимо них в списке уже находится бывший член Конгресса Делия Бак. Указанные лица, а также члены их семей, лишаются права посещать США.
Отмечается, что введенные по инициативе вице-президента США Камалы Харрис, данные санкции отвечают интересам граждан Гватемалы, которые стремятся побороть коррупцию.
Напомним, Лоренсано является действующим первым заместителем председателя Конгресса Гватемалы, а Камбара ранее возглавлял секретариат президента Республики.