Вашингтон, , 23:38 — REGNUM Сегодня, 26 апреля, официальный сайт НБА подвел итоги минувшей игровой недели, назвав лучших игроков за этот период.

Ими стали разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич от Западной конференции и атакующий защитник «Вашингтон Уизардс» Брэдли Бил от Восточной.

За минувшую неделю Лука Дончич принял участие в трех матчах, в которых среднем набирал 26 очков, 10 передач и 9 передач за игру. «Маверикс» одержали три победы. Отметим, что словенский разыгрывающий был признан лучшим игроком недели в третий раз в текущем регулярном чемпионате.

Брэдли Бил помог «Уизардс» одержать четыре победы в четырех матчах, в которых центровой в среднем набирал 31,3 очка, 5,8 подбора и реализовывал 55% бросков из трехочковой зоны.