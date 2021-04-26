Вашингтон, , 23:35 — REGNUM Американская сторона возвращается за стол переговоров по ядерной сделке с Ираном в Вене, сообщил 26 апреля журналистам глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс.

Он объявил, что завтра, 27 апреля, американский спецпосланник по Ирану Роберт Мэлли вылетает в столицу Австрии на переговоры совместной комиссии по ядерной сделке с Ираном.

Прайс добавил, что Вашингтон завершил два раунда непрямых переговоров и теперь «со своей командой вернётся в Вену».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Вене 27 апреля возобновится работа совместной комиссии по ядерной сделке с Ираном.

Читайте ранее в этом сюжете: Комиссия по ядерной сделке с Ираном возобновляет работу