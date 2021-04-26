Рим, , 23:34 — REGNUM Доверять родителям решение об очном или дистанционном обучении школьников — это ошибка, заявила в понедельник, 26 апреля, итальянский министр по делам семьи Елена Бонетти.

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Действующее в ряде регионов страны правило необходимо пересмотреть, полагает она.

Учебный год в школах и вузах Италии в большинстве регионов начался 14 сентября. Был предусмотрен ряд профилактических мер — от пересаживания школьников за одноместные парты до регулярной дезинфекции всех помещений. Предполагалось, что все ученики должны носить маски, по крайней мере — в те моменты, когда они находятся за пределами классов.

В начале ноября «масочный режим» в школах стал тотальным, маски нельзя снимать никому и ни в каком помещении. В части регионов всех школьников, кроме младшеклассников, перевели на дистанционное обучение. В январе-марте 2021 года удаленно занимались почти все учащиеся средней и высшей школы, подавляющее большинство из них смогли вернуться за парты в конце апреля 2021 года.

По данным на 26 апреля, в Италии умерли 119 539 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 301 (днем ранее — на 217). Число подтвержденных носителей выросло на 8444 (днем ранее — на 13 158). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 3 971 114 — более 6,5% населения страны. В настоящее время заражены 452 812 человек — на 8400 меньше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали 5 256 010 человек, что составляет 8,73% населения Италии.