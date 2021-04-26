Гомель, Белоруссия, , 23:32 — REGNUM На белорусской части Полесья в 90-е годы прошлого века планировалось создать Полесскую республику (Полесскую народную республику), однако планы эти удалось сорвать. Теперь же кто-то желает «пополам разделить Белоруссию», но и этим планам не суждено сбыться. Об этом 26 апреля в Брагине (Гомельская область) заявил Александр Лукашенко.

В официальном сообщении пресс-службы президента Белоруссии по итогам поездки Лукашенко в Брагин сказано: «Глава государства напомнил, как в первые годы его президентства речь шла о создании Полесской народной республики, то есть о разъединении на части Белоруссии. И если бы это удалось, то ни о каком восстановлении чернобыльских земель речи бы не шло».

Лукашенко заявил: «Сейчас опять хотят пополам разделить Белоруссию. Не получится! И даже без меня не получится. Все, мы уже поняли, что у нас есть своя земля и своя страна, и мы никому ее не отдадим».

Пресс-секретарша белорусского политика Наталья Эйсмонт опубликовала в телеграм-канале «Пул Первого» смонтированную видеозапись выступления Александра Лукашенко на эту тему в Брагине. Из выступления следует, что некие неназванные силы в 90-е годы прошлого века «подкидывали деньжат», а также какие-то идеи «оттуда» на создание Полесской республики с последующим отделением её от бывшей БССР. Кто осуществлял это финансирование, откуда именно и о каких суммах идёт речь — Лукашенко не пояснил.

Однако он отметил, что Полесскую народную республику ждал бы неминуемый крах, так как приехали бы некие «богатые» и выловили бы рыбу из местных водоёмов. Монтаж сделан так, что из видеозаписи совершенно невозможно понять, как вылов рыбы повлиял бы на крах ПНР — в другом фрагменте записи тот же Лукашенко утверждает, что всю рыбу не выловили бы.

Из слов Лукашенко, прошедших через цензуру Эйсмонт, невозможно понять, кто и на какие части желает разделить Белоруссию. Смонтированный фрагмент речи Лукашенко выглядит так: «Все мечтают присоединить туда… Не получится…».

Лукашенко ранее неоднократно обращался к теме полесского сепаратизма, которы якобы устроили какие-то «нацмены». Тема этого сепаратизма в современной белорусской политологии замалчивается.

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