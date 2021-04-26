Киев, , 23:30 — REGNUM Украина будет поставлять в Турцию двигатели для оснащения ими турецких ударных вертолетов ATAK-II, сообщает 26 апреля «Украинский военный портал» со ссылкой на главу компании Turkish Aerospace Industries (TAI) Темеля Котиля.

Портал утверждает, что контракт уже подписан, но не уточняет о какой сумме и каком количестве двигателей идет речь.

При этом отмечено, что соглашение было заключено из-за сложного положения турецкого военно-промышленного комплекса, критически зависящего от высокотехнологичных комплектующих, поставляемых странами Запада.

Анкара желает обезопасить свое вертолетостроение, так как считает, что украинские предприятия не так сильно зависят от политических решений.

Стоит отметить, что подобная ситуация наблюдалась ранее с силовой установкой для перспективного турецкого танка Altay. Тогда Анкара также пыталась привлечь к сотрудничеству украинские оборонные предприятия, однако реальных результатов не достигла.

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