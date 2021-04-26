Йошкар-Ола, 26 апреля, 2021, 23:28 — ИА Регнум. Йошкар-Олинский городской суд вынес приговор в отношении 52-летней жительницы города, которая являлась председателем ТСЖ (товарищества собственников жилья), по п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ («Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием») и ч. 3 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата»). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Марий Эл.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Закон

Установлено, что в течение 2013−2015 годов она получила от граждан 2,109 млн рублей за услуги отопления и горячего водоснабжения, которые должна была направить поставщику ресурсов — МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1». Однако средства были использованы на другие нужды товарищества, что привело к образованию крупной задолженности.

Также за счет средств товарищества она оплатила личное страхование жизни, потратив 129 тыс. рублей. Кроме того, из средств ТСЖ она потратила 5 тыс. рублей на участие в семинаре по самоменеджменту и саморазвитию.

Приговором суда женщине назначено наказание в виде лишения свободы условно сроком на три года с испытательным сроком три года. Ущерб Йошкар-Олинской ТЭЦ-1 взыскан в арбитражном суде. Также удовлетворен иск представителя товарищества на общую сумму более 134 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2020 года было возбуждено уголовное дело о растрате в отношении председателя одного из ТСЖ в Чувашии. По версии следствия, глава товарищества за счет средств собственников жилья оплатил выписанный на его имя административный штраф.

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