Москва, , 23:28 — REGNUM Первая партия российской вакцины от коронавируса «Спутник V» должна поступить в Индию к началу мая. Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

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«Первые дозы вакцины поступят 1 мая», — сказал он в интервью телеканалуCNN.

Напомним, ранее в РФПИ сообщили о достижении договорённостей с индийскими фармацевтическими компаниями Virchow Biotech, Stelis Biorharmaи Gland Pharma о производстве в общей сложности более 650 миллионов доз вакцины «Спутник V».