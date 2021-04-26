Болонья, Италия, , 23:26 — REGNUM Полиция итальянской Болоньи выписала около 300 штрафов участникам незаконной рейв-вечеринки, передают местные СМИ в понедельник, 26 апреля.

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Оштрафованные участники мероприятия, проведенного с грубыми нарушениями антикоронавирусных ограничений, были опознаны по записям камер видеонаблюдения.

Всего в вечеринке в парке Вилла Анджелетти приняли участие около 800 человек.

По данным на 26 апреля, в Италии умерли 119 539 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 301 (днем ранее — на 217). Число подтвержденных носителей выросло на 8444 (днем ранее — на 13 158). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 3 971 114 — более 6,5% населения страны. В настоящее время заражены 452 812 человек — на 8400 меньше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали 5 256 010 человек, что составляет 8,73% населения Италии.

С начала лета до второй половины октября 2020 года школы, транспорт и предприятия страны (за некоторыми исключениями) работали в обычном режиме, позже власти начали вновь вводить ограничения. Граждане обязаны носить маску во всех без исключения общественных местах, соблюдать правило санитарной дистанции. Резко ограничены развлекательные мероприятия, работа учреждений общественного питания, перемещение между регионами.

Правительство отвергало вероятность повторной остановки экономики на общенациональном уровне, однако предоставило властям регионов право вводить более жесткие ограничения (но не смягчать их). В ряде регионов и городов решения об ужесточении были приняты. В начале ноября 2020 года правительство поделило территорию страны на «красную», «оранжевую» и «желтую» зоны — дополнительные ограничения в каждом регионе принудительно вводятся в соответствии с эпидемиологической ситуацией. Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года.