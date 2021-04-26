Венеция, Италия, , 23:22 — REGNUM В североитальянском регионе Венето (Венеция) выявлены два носителя индийского штамма коронавируса, заявил в понедельник, 26 апреля, глава региона Лука Дзайа.

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«Этих штаммов теперь тысячи, рано или поздно будут выявлены носители любого из них», — добавил он.

Ранее правительство Италии запретило въезд в страну тем, кто посещал Индию в последние 14 дней.

По данным на 26 апреля, в Италии умерли 119 539 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 301 (днем ранее — на 217). Число подтвержденных носителей выросло на 8444 (днем ранее — на 13 158). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 3 971 114 — более 6,5% населения страны. В настоящее время заражены 452 812 человек — на 8400 меньше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали 5 256 010 человек, что составляет 8,73% населения Италии.