Берлин, , 23:22 — REGNUM Россия, отведя войска от границы с Украиной, не дала случиться военному конфликту, который мог вспыхнуть, заявил 26 апреля германский министр иностранных дел Хайко Маас в ходе выступления перед Немецким атлантическим обществом.

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Он заявил, что «очень рад, что в Москве было принято решение отвести войска». Хотя, по его словам, «ни одна сторона не хотела идти на риск военного конфликта», но сам факт нахождения по обе стороны границы большого числа военных был чреват «непредвиденной эскалацией».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 апреля российский министр обороны Сергей Шойгу на совещании в Крыму заявил, что цели внезапной проверки в Южном и Западном военных округах полностью достигнуты.

Шойгу «Войска продемонстрировали способность обеспечить надежную оборону страны. В связи с этим мной принято решение завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах».

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