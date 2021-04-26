Москва, , 23:17 — REGNUM Советский хоккеист Александр Кожевников, выигравший две золотые медали Олимпиады в составе сборной СССР, дал комментарий после победы «Авангарда» в пятом матче финальной серии Кубка Гагарина против ЦСКА. Счет в серии — 3:2 в пользу «Авангарда».

«Голы «Авангарда"в меньшинстве не указывают на проблемы ЦСКА с дисциплиной.

Вот отсутствие Максима Шалуновасильно сказалось, безусловно, но я не понимаю, за что его удалили вообще. Кто-то пропал из жизни или что? Все по-своему определяют смыслы.

«Авангард» ни в чем не превосходит ЦСКА. Просто у омичей начала играть молодежь, вот и все. Этого раньше у Боба Хартли не было, да и в целом он понял, что молодых надо ставить.

Он не великий тренер, вообще никто. Он что-то новое привнес в наш хоккей? Ничего», — приводит слова специалиста портал «Чемпионат».