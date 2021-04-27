Вашингтон, , 07:44 — REGNUM Разведывательное сообщество США создаст Центр для борьбы с враждебным иностранным вмешательством в дела Соединенных Штатов. Потребность в новом отделе объясняется недавними предположениями о том, что Россия и другие страны попытались повлиять на выборы президента и спровоцировать массовые беспорядки в стране, сообщает 26 апреля Politico.

Центр займется сбором и проверкой информации, связанной с иностранными попытками вмешательства, и будет пытаться предотвратить подобную деятельность.

Решение о создании утвердили после того, как американские чиновники и конгрессмены пожаловались на многочисленные попытки иностранных государств повлиять на США и предположили, что подрывная работа такого типа не прекратится в ближайшие годы.

Напомним, ранее Разведсообщество США обвинило Россию в попытках повлиять на выборы 2021 года и способствовать переизбранию Дональда Трампа. В то же время в докладе разведки сообщалось, что Иран пытался добиться поражения Трампа, а Китай вмешиваться не стал.