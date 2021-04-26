Йошкар-Ола, , 23:08 — REGNUM В Марий Эл в предстоящем летнем оздоровительном сезоне будут работать 184 организации отдыха, которые примут около 16 тыс. детей, в том числе 7 тыс. школьников, которые находятся в рудной жизненной ситуации. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Более 42 тыс. школьников будут охвачены «малозатратными формами» отдыха без организации питания, что соответствует показателю предыдущих лет.

За пределами республики в федеральных центрах «Артек», «Орленок», «Смена» и «Сириус» в составе организованных групп отдохнут около 300 человек, всего за пределами региона летний отдых планируют почти 2 тыс. детей.

Таким образом, 72% от общего числа несовершеннолетних жителей республики примут участие в программах летнего отдыха и оздоровления.

Глава Марий Эл Александр Евстифеев поручил региональному министерству образования подготовить нормативные документы, которые позволят компенсировать 50% стоимости путевки в детские лагеря с привлечением средств федерального бюджета.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе в республике продлили режим повышенной готовности до 31 мая. При этом была разрешена круглосуточная работы учреждений общественного питания, а также разрешено возобновить работу детским лагерям отдыха и оздоровления.