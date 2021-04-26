, 23:07 — REGNUM

По данным на вечер понедельника, 26 апреля, в Италии умерли 119 539 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 301 (днем ранее — на 217), сообщили журналистам в национальной службе гражданской обороны.

Число подтвержденных носителей выросло на 8444 (днем ранее — на 13 158).

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 3 971 114 — более 6,5% населения страны. В настоящее время заражены 452 812 человек — на 8400 меньше, чем днем ранее.

Первую и повторную прививку сделали 5 256 010 человек, что составляет 8,73% населения Италии.