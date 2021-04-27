27 апреля 2021 | Время чтения 2 мин

Елизавета Коробова, , 07:05 — REGNUM Решение прокуратуры Москвы приостановить деятельность общественного движения «Штабы Навального», а также потребовать приостановить работу Фонда борьбы с коррупцией* (ФБК, выполняет функции иноагента в РФ), спровоцировало шквал комментариев в интернет-сообществе. Граждане оставили своё мнение по этому поводу 26 апреля в социальной сети Facebook.

Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Прекрасно! Хотелось бы больше никогда не слышать об этой шайке-лейке», — поделилась своим мнением Юлия М.

Многие пользователи оказались удивлены решением московской прокуратуры. Люди возмутились тем, что внимание ответственных органов к данным структурам возникло спустя такое больше количество времени с момента начала их деятельности.

«А что, прокуратура только сейчас проснулась? А Следственный комитет всё это время данный фонд не замечал? Для чего существуют правоохранительные структуры? И вообще: почему Навальный получил такой маленький срок?» — задаётся вопросом Зухра С.

Некоторые комментаторы призвали правоохранителей не останавливаться на достигнутом и продолжить распутывать преступный клубок западной оппозиции на территории Российской Федерации.

«Давно это было ожидаемо. Главное — не останавливаться на достигнутом. ФБК* (выполняет функции иноагента в РФ) и её структуры, как и сам Навальный и прочая дрянь, тянут на статью об измене Родине. Это стопудово! К бабке не ходи. Поэтому начатое дело надо доводить до логического конца», — пишет Кузьма П.

Часть людей выразила своё мнение, согласно которому описанные выше структуры попали под санкции со стороны российских властей из-за их оппозиционной деятельности. Ни с чем иным связать данные действия граждане не могут.

«Задушили оппозицию наглухо. Боятся за свой трон, свои богатства», — считает Александр А.

Дорога в Кремль Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Ряд пользователей указал, что штабы Навального, сам Навальный и его окружение находятся в прямом подчинении иностранным спецслужбам, которые не только курируют протестную активность в России, но и активно спонсируют своих марионеток.

«Это не инакомыслящие, а иноагентомыслящие, то есть враждебные для нашей страны люди», — указал Иван Щ.

Отдельные пользователи отметили, что очень хотели бы видеть в России нормальных представителей оппозиции, но им предлагается на выбор один лишь Навальный, который умудрился «съесть» всех своих оппозиционных конкурентов.

«России нужна нормальная оппозиция, но не эти секты имени Навального, антироссийские, по своей сути», — написала Arina L.

Нашлись и те, кто указал на то, что за время своего существования структуры Навального пропустили через себя огромное количество финансовых средств, которые явным образом поступили из-за рубежа.

«Правильно! Давно надо прикрыть эти воровские конторы, прикрывающиеся идеями борьбы за права людей. Сколько же бабла они успели дёрнуть. Да ещё и гранты от ЦРУ успели хапнуть!» — отметил Василий С.

Единство Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Напомним, 26 апреля в пресс-службе прокуратуры Москвы сообщили журналистам, что ведомство приостановило деятельность общественного движения «Штабы Навального» в связи с осуществлением экстремистской деятельности, а также потребовало приостановить работу Фонда борьбы с коррупцией* (ФБК, выполняет функции иноагента в РФ).