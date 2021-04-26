Турин, Италия, , 22:59 — REGNUM Сегодня, 26 апреля, «Торино» принял на своем поле «Наполи» в рамках 33-го тура чемпионата Италии. Встреча прошла на стадионе «Олимпико Ди Торино» в Турине и завершилась со счетом 2:0 в пользу неаполитанских гостей.

В составе «Наполи» голами отличились Тьемуэ Бакайоко и Виктор Осимхен на 11-й и 13-й минутах.

Таким образом, «Наполи» обошел «Ювентус» в турнирной таблице Серии А и занял третью строчку. У обеих команд по 66 очков в 33 матчах, но «Наполи» опережает туринскую команду по дополнительным параметрам.