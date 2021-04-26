Вашингтон, 26 апреля 2021, 22:58 — REGNUM Полиция, охраняющая здание Капитолия в Вашингтоне, задержала мужчину, проникшего на охраняемую территорию.
Об этом сообщается на странице вашингтонской полиции в Twitter.
«Задержан мужчина, проникший на закрытую территорию, перепрыгнув через расставленные по периметру ограждения», — говорится в сообщении.
Уточняется, что речь идет о происшествии, случившемся 25 апреля. Личность задержанного установлена, это 22-летний житель штата Вирджиния.
О наличии злого умысла в его действиях не сообщается. Мотивы не установлены.
Как сообщало ИА REGNUM, усиленная охрана центральных районов Вашингтона до сих пор не снята. Кроме полиции, в столице США продолжает оставаться многочисленная группировка Национальной гвардии.
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