Вашингтон, , 22:58 — REGNUM Полиция, охраняющая здание Капитолия в Вашингтоне, задержала мужчину, проникшего на охраняемую территорию.

Об этом сообщается на странице вашингтонской полиции в Twitter.

«Задержан мужчина, проникший на закрытую территорию, перепрыгнув через расставленные по периметру ограждения», — говорится в сообщении.

Уточняется, что речь идет о происшествии, случившемся 25 апреля. Личность задержанного установлена, это 22-летний житель штата Вирджиния.

О наличии злого умысла в его действиях не сообщается. Мотивы не установлены.

Как сообщало ИА REGNUM, усиленная охрана центральных районов Вашингтона до сих пор не снята. Кроме полиции, в столице США продолжает оставаться многочисленная группировка Национальной гвардии.

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