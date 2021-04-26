Минск, , 22:52 — REGNUM Граждане Белоруссии могут свободно собираться на площадях и обсуждать волнующие их вопросы. Об этом 26 апреля в городе Брагине (Гомельская область) заявил Александр Лукашенко.

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Брагин и его окрестности относятся к районам, наиболее пострадавшим от катастрофы на Чернобыльской АЭС. Общаясь с местными жителями, Лукашенко напомнил о волне протестов против фальсификации президентских выборов 2020 года и жестокого подавления этих протестов.

Обращаясь к отобранным на встречу местным жителями, Лукашенко сообщил им, что следует собираться на площадях и обсуждать актуальные проблемы. Собираться надо «без драки» и «без мордобоя», предупредил он.

«Потому что кому-то эта драка нужна, — сказал он. — Кому-то нужен хаос — вы знаете, кому на этой земле».

Кому нужна драка и хаос в Брагине — так и осталось невыясненным. Лукашенко уехал, не объяснив.

Из сообщений государственных СМИ стали удалять фрагменты речи выступления Лукашенко. Жертвой цензоров стал в том числе и тот фрагмент, в котором речь шла о разрешении свободно собираться на площадях.