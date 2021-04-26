Москва, , 22:44 — REGNUM Министерство обороны России планирует сформировать специальное управление, главной задачей которого станет развитие искусственного интеллекта, сообщает 26 апреля пресс-служба правительства РФ.

«В ближайших планах Минобороны России создание специализированного управления по вопросам развития искусственного интеллекта», — указано в сообщении на официальном сайте.

Уточняется, что первый заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Андрей Ельчанинов 26 апреля провел заседание рабочей группы по вопросам развития беспилотных летательных аппаратов военного и двойного назначения. В ходе заседания специалисты Минобороны РФ рассказали о внедрении технологий искусственного интеллекта в технику такого типа.

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