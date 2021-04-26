Оттава, , 22:35 — REGNUM Вертолёт Aerospatial 350B-2 разбился в районе острова Гриффин (Канада), передаёт 26 апреля CBC.

Связь с вертолётом пропала накануне, 25 апреля. К месту последнего сеанса радиосвязи был направлен спасательный вертолёт, обнаруживший обломки.

Оказалось, что при крушении вертолёта погибли три человека — два члена экипажа и биолог. Вертолёт принадлежал авиакомпании из города Йеллоунайф.

Читайте ранее в этом сюжете: Легкий самолет разбился в Бразилии, есть погибшие