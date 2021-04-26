Мурманск, 26 апреля 2021, 22:34 — REGNUM Строительство порта «Лавна» в Мурманской области завершится к 2023 году. Об этом в ходе своего визита в Мурманск заявил глава Государственной транспортной лизинговой компании Евгений Дитрих, передает корреспондент ИА REGNUM.
По данным правительства Мурманской области, на сегодняшний день готовность земляного полотна для железнодорожной инфраструктуры порта составляет 96%, общестроительная готовность проекта — 56,4%.
Как сообщало ИА REGNUM, Евгений Дитрих предложил перенести часть мощностей петербургского порта в Мурманскую область.