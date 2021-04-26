Мурманск, , 22:34 — REGNUM Строительство порта «Лавна» в Мурманской области завершится к 2023 году. Об этом в ходе своего визита в Мурманск заявил глава Государственной транспортной лизинговой компании Евгений Дитрих, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Мы видим, что огромный объём работ уже выполнен. Сейчас проект заново сложен, пересчитана экономика, она абсолютно позитивная. Всё есть для того, чтобы проект в самое ближайшее время мог быть запущен и к 2023 году завершён», — заявил Дитрих.

По данным правительства Мурманской области, на сегодняшний день готовность земляного полотна для железнодорожной инфраструктуры порта составляет 96%, общестроительная готовность проекта — 56,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, Евгений Дитрих предложил перенести часть мощностей петербургского порта в Мурманскую область.