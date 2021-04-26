Саранск, , 22:33 — REGNUM В отношении 63-летней первой заместителя министра социальной защиты, труда и занятости населения Мордовии Нины Иняткиной, которая ранее являлась главой Рузаевского района, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

Напомним, чиновница подозревается в преступлении по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Она была задержана 25 апреля. После возбуждения дела сотрудники регионального управления ФСБ провели обыски, в том числе в администрации сельского поселения и Рузаевского района.

В настоящее время проводятся все необходимые мероприятия для установления обстоятельств произошедшего и закрепления доказательной базы.

Как сообщало ИА REGNUM, по версии следствия, являясь главой района она передала в безвозмездное пользование коммерческой организации электросети протяженностью 11,5 км и силовой трансформатор, которые были построены на средства бюджета и введены в эксплуатацию в 2011 году. В районный бюджет с этого времени не поступила арендная плата за пользование объектами на сумму около 30 млн рублей.