Пугачёво, Удмуртия, , 22:19 — REGNUM На территории бывшего арсенала в посёлке Пугачёво планируется закончить сбор взрывоопасных предметов к июлю текущего года. Об этом заявил председатель Госкомитета по делам ГО и ЧС Удмуртии Евгений Шутов.

Сейчас работа по сбору и утилизации боеприпасов на площадке бывшего арсенала возобновилась, территория круглосуточно охраняется подразделениями Росгвардии. По словам Шутова, периметр технической части арсенала охраняют военнослужащие части, которая базируется в поселке Кизнер. Этого, считает глава комитета, недостаточно. Шутов добавил, что после схода снега появились новые подходы и проезды к территории, что увеличило число несанкционированных проникновений граждан на территорию арсенала.

«На сегодняшний день проведен сбор взрывоопасных предметов с поверхности технической территории арсенала на площади 365 га, это составляет 87%», — цитирует Шутова «Интерфакс — Поволжье».

Глава республиканского управления МЧС Пётр Фомин высказал критические замечания не только по вопросу охраны объекта, но и по вопросу обеспечения мер промышленной безопасности. Он напомнил, что организация, которая занимается расчисткой территории, привлекалась к административной ответственности.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2011 году на военном арсенале №102 произошел пожар, последствием которого стали взрывы снарядов. Тогда из близлежащих населенных пунктов эвакуировали около 28 тыс. человек, взрывами были повреждены около 3,5 тыс. строений. В результате происшествия погиб один человек, 35 были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

В 2018 году 16 мая на этой же территории произошел пожар, площадь возгорания составила 270 га. Жители были эвакуированы. Ситуацию удалось стабилизировать только к 22 мая. После этого инцидента территорию обследовали специалисты инженерных войск Министерства обороны и саперы Росгвардии.

Очередной пожар произошел в мае 2020 года. К тушению очагов привлекли два вертолета МИ-8 и ИЛ-76 МЧС. Часть жителей села эвакуировали.

После пожара со взрывами в 2018 году территорию обследовали специалисты инженерных войск Министерства обороны и саперы Росгвардии. До 1 июля техническую территорию вокруг Пугачево охранял взвод военных, состоящий из 28 человек, с целью предотвращения доступа посторонних лиц. Очистку территории от взрывоопасных предметов проводило НПФ «Специальные технологии». 17 июля работы по утилизации взрывоопасных предметов были приостановлены на неопределенный срок. Затем работы продолжило ЗАО «Форпост Балтика Плюс».

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