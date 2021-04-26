Москва, , 22:18 — REGNUM Актриса Яна Поплавская прокомментировала признание артистки Елены Прокловой, которая подверглась сексуальным домогательствам. Она опубликовала пост в своём Instagram-аккаунте 26 апреля.

https://www.instagram.com/p/COGoSTHBXqq/

Поплавская раскритиковала поведение Прокловой: «О подобных вещах говорят либо духовнику, либо врачу!». «Есть такое выражение «свинья грязь найдёт». Почему десятки тысяч людей, включив в свой выходной телевизор, должны видеть и слышать поток сознания, присутствовать при выворачивании грязных трусов и мерзких подробностях своей частной жизни!» — недоумевает актриса.

Ранее артистка Елена Проклова в эфире шоу «Секрет на миллион» призналась, что её домогался известный женатый актёр. Актрисе тогда было всего 15 лет.

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