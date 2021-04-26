Курган, , 22:04 — REGNUM Центр Кургана для репетиции празднования Дня Победы будут перекрывать с 5 мая несколько раз. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

В День Победы 9 мая центр Кургана будет перекрыт с 08:00 (06:00 мск) до 24:00 (22:00 мск). Будут улицы: Гоголя — на участке от улицы Кирова до Пролетарской, Ленина — на участке от улицы Коли Мяготина до Карла Маркса, Володарского — на участке от улицы Гоголя до Карла Маркса, Томина — на участке от улицы Пушкина до Карла Маркса.

Автобусы, проходящие через центр областной столицы, с 5 мая будут менять на время репетиций маршруты движения. За соблюдением запретов будет следить УМВД.