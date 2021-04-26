Барселона, Испания, , 22:02 — REGNUM Сегодня, 26 апреля, портал Catalunya Radio сообщил о нежелании полузащитника Усман Дембеле продлевать соглашение с «Барселоной».

По данным источника, французский футболист недоволен отношением со стороны клуба. Особенно его возмутило желанием клуба продать его. Действующее соглашение Дембеле с каталонской командой рассчитано до лета 2022 года.

Тем не менее «Барселона» попытается договориться с 23-летним хавбеком о новом контракте. В ином случае, клуб выставит игрока на трансфер.

В текущем сезоне Дембеле принял участие в 25 матчах чемпионата Испании и набрал в них 7 (5+2) очков по системе «гол+пас».