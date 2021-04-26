26 апреля 2021 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили высылку итальянского дипломата из России в ответ на недружественные действия Рима.

Светлана Рыбина, , 23:37 — REGNUM Заявление представителей МИД России о том, что Москва вышлет сотрудника итальянской дипломатической миссии в ответ на недружественные действия Рима, вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение 26 апреля в социальной сети Facebook.

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«Разве Италии не помогали, когда народ умирал во время пандемии? Ведь тогда их Европа оставила на произвол судьбы! Чьи доктора пришли, рискуя своими жизнями? Из России!» — указала Olja B.

Многие пользователи оказались в шоке от бесцеремонного поведения представителей Италии в отношении России. Люди считают, что поведение Рима аморально, особенно после того как Москва помогла стране в тяжёлый момент вспышки коронавируса.

«Круто! Молодцы наши, помогли Италии. Когда их хаяли за помощь, Россия молчала, помогала. А сейчас эти всё равно по-своему всё сделали. Локдаун, смерти и все болеют. Зря Россия помогла, зря», — считает Ludmilla S.

Некоторые комментаторы призвали не держать зла на итальянское руководство. Люди считают правильным то, что добро должно оказываться безвозмездно и искренне.

«Право сделавшего добро — забыть о сделанном добре. Обязанность согретого добром — помнить об этом. Я сразу знала, что предадут и продадут, как только помогать им стали. Тут же забыли про российскую помощь», — отметила Татьяна А.

Итальянцы (сс) Matteo Paciotti

Часть людей отметила, что, на самом деле, граждане Италии относятся к России очень тепло. А поведение официальных лиц страны связано с тем, что они подчиняются воле Соединённых Штатов.

«Итальянцы очень хорошо относятся к России. Это политика. Дядя Сэм дал копеечку и они продались. Причём в правительстве Италии есть много демократов, которые зависят от Европы и Америки. Увы», — пишет Светлана К.

Ряд пользователей предположил, что скоро терпение жителей Европы лопнет и они встанут на защиту Российской Федерации, потому что это единственная страна, которая искренне пытается протянуть руку даже в самую трудную минуту.

«Всё правильно. Америка должна видеть, что Европа ссорится с нами. Скоро народ стран Европы встанет за дружбу с Россией. Это долгосрочная политика России», — предполагает Андрей С.

Отдельные граждане отметили, что Италия уже давно потеряла адекватный облик. Особенно это стало видно после прихода к власти в этой стране фашистов и их дружбы с нацистами.

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«А что удивляться? Италия, как и многие страны, были на стороне Гитлера! И ничего личного, только выгода, власть и деньги! Морали там больше нет!» — поделилась своим мнением Татьяна Ф.

Нашлись и те, кто считает правильным, чтобы все страны, которые оказывают недружелюбное воздействие на Россию, потеряли все экономические и дипломатические связи с Российской Федерацией.

«Высылайте всех! Рвите дипломатические отношения! Чтобы никто не смел рычать на Россию», — пишет Андрей У.

Напомним, 26 апреля в МИД России заявили журналистам, что Москва вышлет сотрудника итальянской дипмиссии в ответ на действия Рима.