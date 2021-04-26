Ижевск, , 21:59 — REGNUM Единовременная выплата на подготовку к школе в Удмуртии полагается для более 190 тыс. детей. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов.

Выплаты будут начислены в августе 2021 года.

Всего в предстоящем учебном году за парты сядут 190,88 тыс. учащихся, включая 21,89 тыс. первоклассников. Только в Ижевске впервые пойдут в школу около 10 тыс. детей.

Как сообщало ИА REGNUM, о новых выплатах 21 апреля в ходе оглашения послания Федеральному собранию объявил президент России Владимир Путин.

Неполные семьи, в которых воспитываются дети в возрасте от 8 до 16 лет, будут ежемесячно получать по 5650 рублей.

Беременные женщины, вставшие на учет в ранние сроки, будут получать ежемесячную выплату в размере 6350 рублей.