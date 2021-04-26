Нью-Йорк, США, , 21:58 — REGNUM Пара кроссовок, созданных и ношенных американским музыкантом Канье Уэстом, была продана за $1,8 млн на аукционе Sotheby's, сообщает 26 апреля BBC.

Эта пара является образцом модели Nike Air Yeezy, которые Уэст разработал с компанией Nike. Кроссовки в основном состоят из кожи и имеют светлую подошву.

Это первый раз в истории, когда за кроссовки заплатили больше миллиона долларов, сообщили представители аукциона.

Напомним, что Уэст носил эту обувь на церемонию «Грэмми» в 2008 году.

Пара обуви была куплена интернет платформой RARES, которая инвестирует в редкую обувь.