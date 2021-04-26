Виннипег, Канада, , 21:44 — REGNUM Сегодня, 26 апреля, пресс-служба «Виннипег Джетс» в своем твиттере сообщила, что нападающий команды Николай Элерс получил тяжелое повреждение в матче против «Торонто».

Сообщается, что датский форвард не сможет выйти на лед в остатке регулярного чемпионата, но ожидается, что он сможет вернуться к играм плей-офф Кубка Стэнли.

В текущем розыгрыше чемпионата НХЛ Элерс принял участие в 47 матчах и набрал в них 47 (21+16) очков при показателе полезности «+15».