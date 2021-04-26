Москва, , 21:44 — REGNUM Работодателям следует заблаговременно выплатить заработную плату сотрудникам, если дата её выплаты приходится на майские праздники. Об этом заявила на брифинге 26 апреля вице-премьер России Татьяна Голикова.

«Заработную плату выплачивают в сроки, которые установлены на соответствующем предприятии. Если дата выплаты заработной платы выпадет на нерабочие дни, то её необходимо выплатить заблаговременно», — сказала она.

Вице-премьер также напомнила, что работники, на которых распространяется действие указа президента о нерабочих днях с 4 по 7 мая, должны получить заработную плату, предусмотренную трудовым договором, в том же размере, как если бы работник полностью отработал эти дни.

Напомним, ранее сегодня Татьяна Голикова сообщила, что органы власти и организации самостоятельно определяют численность и состав работников, необходимых для обеспечения их функционирования в период нерабочих дней.

Читайте также: Голикова: организации самостоятельно определяют порядок работы с 4 по 7 мая