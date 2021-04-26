Йошкар-Ола, , 21:39 — REGNUM В Марий Эл с 26 апреля начал действовать особый противопожарный режим. Он вводится в связи с высокой вероятностью возникновения лесных пожаров и возгораний в жилом секторе, сообщает пресс-служба правительства республики.

По словам зампреда правительства Степана Воронцова, только за четыре дня с начала пожароопасного сезона, который стартовал 15 апреля, в республике произошло 106 возгораний, в том числе 81 — травы и мусора. За предыдущую неделю в регионе зафиксировано 76 возгораний, из них 59 — палы травы и горение мусора.

Глава Марий Эл Александр Евстифеев призвал глав муниципалитетов не только усиливать разъяснительную работу с населением, но и привлекать к ответственности нарушителей противопожарного режима.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным регионального управления МЧС республики, по состоянию на 20 апреля в регионе с начала года произошло 106 возгораний на открытых территориях площадью 22 гектара, основная часть пожаров связана с возгоранием травы. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, число возгораний сократилось на 46,2%, годом ранее было зарегистрировано 197 пожаров на открытых территориях.