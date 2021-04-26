Подгорица, , 21:38 — REGNUM Авиакомпания Air Serbia увеличивает количество рейсов между Сербией и Черногорией, вводя дополнительные рейсы и более 3000 дополнительных мест в Тиват и Подгорицу во время первомайских и пасхальных праздников, говорится в сообщении компании.

Сербская национальная авиакомпания планирует летать в Подгорицу 15 раз в неделю в течение мая, выполняя два ежедневных рейса, кроме пятницы, когда она будет лететь в столицу Черногории три раза в день.

В мае Тиват рейсы будут выполняться девять раз в неделю, по одному рейсу каждый день, кроме пятницы и воскресенья, когда будет выполняться два ежедневных рейса.

Напомним, что черногорская авиакомпания Montenegro Airlines приостановила полеты в декабре 2020 года. С тех пор Air Serbia увеличила пропускную способность между двумя странами.