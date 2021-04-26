Душанбе, , 21:37 — REGNUM Рабочий визит министра обороны России Сергея Шойгу в Таджикистан начался 26 апреля, сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что завтра, 27 апреля, в Душанбе состоится заседание Совета министров обороны ОДКБ. Кроме того, Шойгу встретится с таджикским коллегой Шерали Мирзо.

Напомним, 27 апреля в столице Таджикистана пройдёт заседания Совета министров обороны ОДКБ, а 29 апреля — заседание Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ.

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