Брюссель, , 21:59 — REGNUM Судебное разбирательство Еврокомиссии против AstraZeneca может оказаться скорее о политике, чем о деньгах. Европейская комиссия заявила 26 апреля, что возбудила судебный иск против фармацевтического гиганта на сумму $138 млрд из-за задержек в поставках вакцины от коронавируса. AstraZeneca назвала обвинения безосновательными, сообщает корреспондент Reuters Эмми Доннелан.

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Суды могут занять годы и привести к большим юридическим счетам. Тот факт, что британско-шведский поставщик вакцины продает прививки по себестоимости, а не с целью заработка, может сыграть в его пользу. Но данный шаг выглядит странным еще и потому, что Европа все большое выражает предпочтение таким компаниям как Pfizer и BioNTech, а государства-члены опасаются прививок AstraZeneca после недавних инцидентов с тромбозом. Однако для ЕС, который отстает от США и Великобритании в темпах вакцинации, может быть выгодно афишировано придраться к AstraZeneca, чтобы научить «дисциплине» других поставщиков и показать гражданам Евросоюза, что комиссия стоит на их стороне.

Как сообщало ИА REGNUM, AstraZeneca в январе 2021 года объявила, что сможет поставить странам ЕС в первом квартале года лишь 40 млн доз своей вакцины вместо 120 млн, указанных в контракте.

Причиной этого указывались производственные трудности на бельгийском фармпредприятии этой компании. В марте AstraZeneca снова сообщила о задержках поставок вакцины в страны Евросоюза, объясняя это возникшими в мире экспортными ограничениями.