Москва, , 07:20 — REGNUM В Москве начался прием заявок на участие в конкурсе «Московские мастера». Об этом сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

В 2021 году в городском конкурсе профессионального мастерства появятся новые номинации — впервые будут выбраны лучшие представители таких отраслей как администратор и консьерж гостиницы. Для участия в этих номинациях нужно будет выполнить творческое задание и внести предложения по улучшению качества обслуживания посетителей.

«Приглашаем столичных специалистов посоревноваться с сильнейшими представителями своих профессий. Подать заявку на участие можно на официальном сайте конкурса до 26 мая включительно. Итоги будут подводиться в июне, а церемония награждения пройдет перед празднованием Дня города», — отметила вице-мэр.

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