Лондон, , 21:23 — REGNUM Антикоррупционные санкции ввели британские власти в отношении 14 граждан России, говорится в опубликованном 26 апреля заявлении Форин-офиса (МИД Великобритании).

В санкционном списке указаны следующие граждане РФ: замглавы управления по борьбе с налоговыми преступлениями Артем Кузнецов, экс-следователь Следственного департамента Павел Карпов, следователи Олег Уржумцев и Станислав Гордиевский.

Также указаны руководители налоговых инспекций Москвы Ольга Степанова, Владлен Степанов и Елена Химина, юристы Андрей Павлов и Юлия Майорова. В списке находятся есть также гендиректор «Гранд-Актив» Алексей Шешеня, предприниматели Вячеслав Хлебников и Виктор Маркелов и совладельцы «Универсального банка сбережений» Дмитрий Клюев и Геннадий Плаксин.

Отмечается, что указанные лица больше не смогут осуществлять транзакции через британские банки или въезжать в Великобританию. Комментируя это решение, британский министр иностранных дел Доминик Рааб заявил:

«Лица, к которым мы сегодня ввели санкции, были причастны к одним из самых громких дел о коррупции во всём мире».

В списке не только вышеперечисленные граждане России. Ещё в нём указаны фамилии деятелей из ЮАР, Южного Судана и стран Латинской Америки, — всего 22 фигуранта.